Más de dos días atrapado: Dramático intento de rescate de niño que cayó a pozo en Afganistán

17.02.2022

Desde el pasado martes un niño de 9 años se encuentra atrapado en un pozo de aproximadamente 25 metros de profundidad al sureste de Afganistán.

Rescatistas se encuentran excavando en el lugar con el fin de lograr rescatar al menor de edad. Sin embargo, los trabajos no han dado resultados favorables.

En las imágenes se observa al niño en el fondo del pozo vestido con ropa azul. Según consigna Daily Mail el pequeño es capaz de mover sus extremidades y se le escucha llorar solicitando ayuda.

Abdullah Azzam, secretario del viceprimer ministro Abdul Ghani, informó que el "solo queda medio metro y se puede ver a Haider Jan. Es posible balancearlo, pero las rocas circundantes pueden dañarlo. El Gobernador no permite que se tire y señala que se deben romper las piedras para que se pueda sacar con seguridad".

Además compartió una foto del padre del niño indicando que se encuentra "envuelto en una manta y perdido en sus pensamientos".

Wrapped in a blanket and lost in thoughts is the father of trapped child, Haider.😢 pic.twitter.com/xE53avAOqX