"Más empatía": argentina condena burlas recibidas por chilenos en redes sociales tras el sismo

24Horas.cl Tvn

19.01.2021

Durante la noche de este lunes en Chile se logró percibir un sismo de mediana intensidad entre las regiones de Atacama y el Maule, de magnitud 6.5 según informó el Centro Sismológico Nacional, con referencia cerca de la localidad sanjuanina de Media Agua.

Es por ello que a través de redes sociales se viralizaron diferentes registros y testimonios en la provincia de San Juan, en donde se destacó el de una influencer trasandina con cerca de 19 mil seguidores que relató momentos dramáticos que habría vivido durante la emergencia a través de su cuenta de Twitter.

La internauta escribió que "se cayó el televisor, y se rompió casi todo. Mi casa está destruída. No se como estoy escribiendo, me tiembla todo y mis hermanos no contestan las llamadas. La gente grita sin parar. Me estoy muriendo de desesperación".

Acaba de suceder un terremoto en san juan. Se cayó el televisor, y se rompió casi todo. Mi casa está destruída. No se como estoy escribiendo, me tiembla todo y mis hermanos no contestan las llamadas. La gente grita sin parar. Me estoy muriendo de desesperación. — Agostina 💚☀️ (@feminstina) January 19, 2021

"No paro de llorar. Ver a mi vieja gritando de pánico y desesperación me partió el alma. Dos vecinos se desmayaron mientras bajaban las escaleras. Y la calle era puro gritos. Era todo tan irreal, me tiembla todo", agregó.

No paro de llorar. Ver a mi vieja gritando de panico y desesperación me partió el alma. Dos vecinos se desmayaron mientras bajaban las escaleras. Y la calle era puro gritos. Era todo tan irreal, me tiembla todo. — Agostina 💚☀️ (@feminstina) January 19, 2021

Tras esto publicó otro tuit señalando que "la réplica fue lo peor", para luego continuar explicando que junto con su familia estaban preparando mochilas y que estaba entrando en crisis de pánico.

Estamos preparando mochilas para ver si nos vamos a algún lugar en donde no hayan cables. A cada rato hay réplicas, y son super fuertes, así que estoy entrando en crisis y pánico. — Agostina 💚☀️ (@feminstina) January 19, 2021

Minutos más tarde subió la última publicación de la noche en la que se refirió a las burlas de chilenos por el sismo ocurrido en Argentina, explicando que "San Juan es una zona sísmica así que vivimos sintiendo temblores todo el tiempo. Pero no por eso vamos a reaccionar como si nada estuviese pasando. El terremoto acaba de romper todo y mi casa quedó destruida. Más empatía".

Los chilenos que se burlan del terremoto son una mierda. San juan es una zona sísmica así que vivimos sintiendo temblores todo el tiempo. Pero no por eso vamos a reaccionar como si nada estuviese pasando. El terremoto acaba de romper todo y mi casa quedó destruida. Mas empatía. — Agostina 💚☀️ (@feminstina) January 19, 2021

Tras este último tuit, la trasandina recibió una serie de comentarios de usuarios chilenos quienes les indicaron que se encontraban avergonzados por el comportamiento de algunos compatriotas, enviándole solidaridad por el momento que ella y el pueblo argentino se encuentran pasando.

El sismo

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el temblor se produjo a las 23.46 hora local, cerca de la localidad sanjuanina de Media Agua, al sur de la capital provincial.

De acuerdo a información preliminar del Centro Sismológico Nacional, el movimiento mantuvo una magnitud de 6.5 con epicentro 61 kilómetros al suroeste de San Juan (Argentina). y con una profundidad de apenas 4,6 kilómetros.

"En este momento quiero transmitir calma a las familias, tras el sismo que hemos vivido en #SanJuan. Pongamos en práctica todas las medidas que hemos aprendido para prevenir incidentes, mientras estamos abocados a conocer el impacto del mismo para colaborar en todo lo necesario", escribió el gobernador provincial, Sergio Uñac, en Twitter.



Miguel Castro, del centro sismológico de Mendoza, dijo en declaraciones al canal TN que por ser "tan grande la magnitud y tan pequeña la profundidad" se ha percibido en otras zonas del país, ya que "las ondas sísmicas viajan muchos kilómetros, más cuando se trata de una magnitud de esta envergadura".

Así se sintió en el aeropuerto de Córdoba la réplica del sismo ocurrido en san Juan (Argentina/) pic.twitter.com/lG79QWRHB1 — Noemi 💚💚🎶no al ecocidio (@Silvia18697846) January 19, 2021

Distintos registros lograron captar algunos de los daños que dejó este movimiento en algunas viviendas.

#sanJuan Así fue el paso del Terremoto en la provincia de San Juan. Se registraron roturas en rutas y casas. Por el momento no hay víctimas fatales. pic.twitter.com/uYRx5g8YBs — Juanma Lezcano 📸📲✍️ (@JuanmaLezcanoo) January 19, 2021

Así quedaron las carreteras en Argentina tras el fuerte #Terremoto en San Juan. pic.twitter.com/iS6m7Eyldr — Jesús Rodríguez (@Livre_Noir_) January 19, 2021

Cabe destacar que San Juan es una de las zonas con mayor incidencia sísmica de Argentina, y es allí donde en 1944 se registró el peor terremoto vivido en el país, que causó la muerte de unas 10.000 personas.