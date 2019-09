Mató a su hermana menor de 189 puñaladas porque era "más bonita"

24Horas.cl Tvn

29.09.2019

Hace tres años Rusia se vio conmocionada tras el brutal crimen de una adolescente que fue asesinada por su propia hermana tras un ataque de celos.

Según informaron medios locales, en 2016 Elizaveta que tenía en ese entonces 19 años, apuñaló 189 veces a su hermana menor Stefania Dubrovina de 17 años, en San Petersburgo.

Según informó Mirror, Stefanía estaba inciando su carrera como modelo, lo que despertó celos de su hermana, quien comenzó a copiar su forma de vestir, peinar y maquillar.

La envidia fue creciendo a tal punto que decidió asesinarla: "Durante la masacre, infligió al menos 189 puñaladas a su hermana, en la cabeza, el cuello, el torso, los brazos y las piernas'', señala el informe de la policía y agrega ''la niña también cortó las orejas de su hermana".

La joven fue detenida, sin embargo quedó internada en un hospital psiquiátrico hasta ahora, que las autoridades locales concluyeron que está apta para enfrentar un juicio.

La mujer, quien actualmente tiene 22 años, podría arriesgar una pena de hasta 25 años de prisión en caso de ser declarada culpable, quien, pese al as evidencias que existe en su contra, asegura ser inocente.

Russian woman stabs ‘model’ sister 189 times to death, gouges eyes out, hacks ears off- faces trial https://t.co/Kegw5GhQjQ #Elizaveta Dubrovina #Stefania Dubrovina