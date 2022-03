"Me dejó sin mi hija y nietos": impacto por hombre que mató a su esposa y dos hijos en Argentina

El sujeto, quien no mantenía antecedentes por violencia de género, se quitó la vida en su lugar de trabajo después de cometer el crimen.

01.03.2022

Un triple crimen enluta a la ciudad argentina de Santiago del Estero desde el miércoles 22 de febrero, cuando un hombre, identificado como Aberto "Cacho" Sanabria, asesinó a su esposa y a sus dos hijos, de 4 y 7 años, para luego quitarse la vida.

El hecho quedó al descubierto cuando el mecánico, de 41 años, se quitara la vida en su lugar de trabajo tras dispararse en la cara a la vista de testigos y que la policía constatara su muerte.

Sin embargo, los funcionarios se trasladaron hasta la casa de Sanabria para cumplir con darle la noticia a la familia del hombre, pero encontraron los cadáveres de estos.

La policía confirmó que la mujer había sido apuñalada por lo menos cinco veces con un cuchillo carnicero y a su lado estaban los cuerpos de sus hijos, quienes fueron asfixiados.

"Este no es hombre para ti, sepárate"

La madre y abuela de las víctimas, Hilda, fue la primera en llegar a la escena del crimen y pidió que no lo sepulten, sino que lo quemen: "Me dejó sin mi hija y sin mis nietos”, dijo.

Según El Liberal , la mujer señaló que su hija “andaba muy mal” desde hacía un tiempo y responsabilizó por esto a Sanabria, de quien también le había aconsejado que se separara antes. “El tipo quiso matar a mi nieto, al que no quería porque no era su hijo, y le dije a mi hija: ‘Este no es hombre para ti, sepárate’, contó.

De acuerdo con la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Silvina Paz, quien está a cargo de la investigación, los crímenes ocurrieron entre la 01:00 y las 04:00 horas e indicó que “la teoría más firme es que él comete el femicidio y los dos homicidios calificados por el vínculo con relación a sus hijitos”, tal como había señalado la abuela.

La persecutora agregó que no había denuncias vigentes contra el hombre por violencia de género, no obstante, "no se descarta nada".