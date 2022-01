"Me despido del mundo de forma trágica e injusta": Fallece niña de 4 años tras accidente en juego inflable

24Horas.cl Tvn

11.01.2022

Durante este martes se dio a conocer la muerte de una niña de cuatro años quien se encontraba hospitalizada en la UCI tras sufrir un grave accidente en la feria de Mislata en Valencia, España-

El rey de Marruecos indulta a 637 personas por el Día de la Independencia Leer más

La pequeña resultó gravemente herida luego de que el castillo inflable en donde jugaba fuera arrastrado varios metros por una ráfaga de viento. En ese momento falleció una niña de 8 años y nueve menores de edad resultaron heridos.

La muerte de Vera fue informada a través de redes sociales por su padre, Iván Pérez, en un emotivo video de la niña cantando que es la forma en la que desea recordarla.

"Tengo cuatro años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habías dado y el cariño a mis papás y tetes", escribió el padre.

Además, comunicó que donó los órganos de la pequeña, "y a los cinco amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sean tan felices como he sido yo. Les dejo mi sonrisa para que no desaparezca".

Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA pic.twitter.com/0QHJnm61Ir