"Me drogaron, robaron y clavaron": joven aparece "crucificado" en árbol tras fiesta

24Horas.cl Tvn

22.12.2021

Un joven amaneció "crucificado" en un árbol y sin sus pertenencias luego de haber asistido a una fiesta de egresados en Rosario, Argentina.

Según relató TN , fue la novia de la víctima quien dio a conocer lo sucedido, señalando que el festejo se desarrollaba normalmente hasta que "fuimos al baño y nos perdimos. Mi novio empezó a buscarnos y se puso a hablar con unos chicos que le dieron el Fernet que estaba tomando. Tomó dos tragos y se empezó a sentir mal".

Ante ello, la joven comenzó a pedir ayuda y un conocido le aseguró que el joven se había comenzado a sentir mal, por lo que “le dio todas sus cosas a un amigo, que las puso en una mochila” y que solamente se había quedado con algo de dinero.

: "Para darle una lección": adolescente de 17 años es golpeado en bus por robar celular Leer más

Así la novia se fue a su domicilio, esperando ver al chico allí, pero tampoco estaba. Recién supo de él cuando la llamó cerca de las 6:30 horas y le dijo que "me drogaron, me robaron y me clavaron en un árbol”.

Angustiada, la joven relató que "lo bajaron a las 5.30 horas los de seguridad de la Facultad. Se reían y le hacían chistes (...) La gente le pasaba por al lado y no lo ayudaba”.

La imagen del joven en el árbol se viralizó rápidamente, por lo que su casa de estudios, la Universidad Nacional de Rosario, intervino y abrió un "sumario para establecer responsabilidades y las sanciones correspondientes”.