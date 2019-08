"Me llaman vieja": extraña enfermedad afecta rostro de niña de 10 años

24Horas.cl TVN

12.08.2019

Una extraña condición médica es la que padece Bo Rakching, una niña de sólo 10 años, pero que posee el aspecto de una mujer adulta.

La menor nacida en Camboya, en la ciudad de Phnom Penh, tiene un desarrollo normal de su cuerpo, sin embargo, la piel de su cara es muy flácida, por lo que está caída, dándole el aspecto de alguien mucho mayor. Aunque su familia no ha buscado una opinión médica, los informes locales indican que su piel pierde la elasticidad muy rápido, razón por la que posee ciertas partes caídas y arrugadas.

La historia, recogida por el medio británico Daily Mirror, explicó que la niña asiste al colegio junto a su hermano de 11 años, pero que cuando están junto a otros niños son víctima de pesadas bromas. Se ríen de su aspecto e inclusive le dicen a su hermano que Bo es su abuela.

Por esto, la menor de edad sueña con poder operarse y dejar de ser el blanco de las burlas. "Quiero la cara bonita. Quiero hacerme una cirugía. Los otros niños me llaman 'vieja'... Entre todos mis hermanos y hermanas, soy la única con una cara vieja. Todos tienen caras jóvenes. No me llaman hermana, me llaman abuela", contó al medio.

Por otro lado, los monjes de la aldea en la que vive, le aseguraron que su cara era así debido a "un mal camino" que había elegido en una vida pasada. "Cuando era joven me dispararon. Después de que me dispararon, morí ... Luego, cuando nací, tuve esta cara".