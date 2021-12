"Me partió el corazón": niño pidió al Viejito Pascuero que le devuelva los ahorros robados por asaltantes

24Horas.cl Tvn

17.12.2021

Un niño de ocho años generó conmoción en Argentina tras escribirle una carta al Viejito Pascuero en la que le pedía que le devolviera las cosas que asaltantes robaron desde su vivienda en Misiones.

Fue el pasado martes 14 de diciembre cuando ladrones ingresaron a su domicilio, aprovechando que no había nadie en el interior, y desvalijaron la casa. El robo quedó registrado por una cámara de seguridad.

Días después, Santino, hijo de ocho años de la familia víctima del asalto, le escribió la carta a Papá Noel, en la que le pidió "un favor: que nos entregues todos los ahorros que tuvimos y que vayan los ladrones a la cárcel".

Posteriormente, el pequeño dejó la carta en el árbol de Navidad, según consigna TN .

Silvia, la madre de Santino, expresó que "no sé en qué momento la escribió porque mi casa era un caos. Me partió el corazón. No quiero que haya más nenes pidiéndole estas cosas a Papá Noel".

El niño vive junto a su madre, padre y hermana de 15 años. Los asaltantes les robaron ahorros, un computador, celular y pequeñas joyas.