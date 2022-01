"Me siento culpable por decirle que no se vacune": hombre suplica ayuda para hermana con COVID

24horas tvn

27.01.2022

Un médico argentino publicó la conversación que sostuvo con el hermano de una paciente, la que se encuentra internada y en estado grave, luego de que se contagiara de COVID-19 y que no contara con su esquema de vacunación.

El sujeto le pedía desesperada ayuda al sentirse culpable por el estado de su hermana, ya que le había dicho que no se vacunara.

“Mi hermana no está evolucionando bien. Los médicos dicen que el oxígeno es muy bajo aún con el respirador y dada vuelta. Me siento muy culpable por haberle dicho que no se vacune. ¿Si le doy ya una vacuna la ayudará? Doctor, no quiero que se muera mi hermana. Fui un boludo, pero necesito que me ayuden. ¡Por Dios!”, decía el mensaje mostrado por Mario Fitz, médico del Hospital Rivadavia.

En conversación con Radio Mitre, el profesional de la salud aseguró que decidió publicar el mensaje para intentar crear consciencia del daño que puede generar este tipo de decisiones.

“Al publicar esta información, más que nada pensé en la toma de conciencia que esto generaría. Sin ir más lejos, una vez publicada la captura de pantalla me escribe una persona por mensaje privado, contándome su historia y revelándome que en un momento fue militante antivacunas”, señaló Fitz.

Por último, explicó al mismo medio que “esta negación a las vacunas tiene que ver, inicialmente, con ignorancia, hecho que ocurrió en la primera oleada; luego llegó de parte de gente que se opone a todo, no importa cuál sea la evidencia, y ese porcentaje de gente existe en la mayoría de los países”.