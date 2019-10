Medio millón de personas en la manifestación de las 'Marchas por la Libertad' en Barcelona la que termina con incidentes

24Horas.cl Tvn

18.10.2019

Unas 525.000 personas asisten a la concentración en el centro de Barcelona en la que han confluido las denominadas 'Marchas por la Libertad' convocadas por Òmnium y ANC y la de los sindicatos Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) que han convocado la huelga general de este viernes, según informa la Guardia Urbana.

Las 'Marchas por la Libertad' de Òmnium y ANC han confluido en els Jardinets de Gràcia de Barcelona tras recorrer cada una de las cinco columnas unos 100 kilómetros a pie desde de Girona, Tarragona, Tàrrega (Lleida), Vic, Berga (Barcelona), y han inundado la tarde de este viernes el centro de la capital catalana con cientos de miles de personas.

A las 17 horas la zona de Passeig de Gràcia de Barcelona estaba completamente llena a la hora de inicio de la protesta convocada dentro de la jornada de huelga general promovida por la Intersindical-CSC y

Con un ambiente festivo, familiar y con música reivindicativa, miles de personas llegadas de diversas poblaciones catalanas dentro de cinco columnas de las 'Marxes per la República' promovidas por la ANC y Òmnium han clamado por la independencia de Cataluña.

La manifestación tiene el lema 'Por los derechos y libertades, huelga general', cinco días después de conocerse la sentencia del juicio del 1-O.

Los asistentes han entonado cánticos tradicionales del independentismo, y han proclamado lemas como 'Visca Catalunya, lliure!', 'Llibertat, presos polítics', 'Where Is Europe?', 'Volem un futur on la llibertat sigui la llei i no el crim', portando miles de 'estelades' y 'senyeres'.

Fuente: EUROPAPRESS