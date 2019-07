Medio norteamericano informa de la muerte del hijo de Bin Laden

24Horas.cl Tvn

31.07.2019

Servicios de inteligencia de Estados Unidos recibieron informes que dan cuenta de la muerte de Hamza Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden y quien era considerado como uno de los actuales líderes de Al Qaeda, según informó la cadena norteamericana NBC.

El medio norteamericano, sostuvo que tres fuentes del Gobierno -que pidieron resguardar su identidad-, confirmaron la muerte de Hamza Bin Laden, aunque no se refirieron al cómo y dónde perdió la vida.

Si bien, las autoridades norteamericana desconocían el paradero exacto de Hamza (30), éstas sospechaban que podría encontrarse en algún lugar de la frontera Afganistán y Pakistán, esperando una oportunidad para cruzar hacia Irán.

NEW: US has obtained intel that Hamza bin Laden, the son and potential successor of al Qaeda leader Osama bin Laden, is dead, according to three US officials. https://t.co/7lzg2mWDMi - @ckubeNBC