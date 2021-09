Meng Wanzhou agradece el "apoyo" de China tras ser liberada por Canadá

Agencia EFE

25.09.2021

La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, expresó hoy su agradecimiento "a China y al pueblo chino" después de que Canadá la pusiera en libertad como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses para suspender el proceso judicial por fraude contra ella y la tecnológica china.



Meng se encuentra ahora, según la televisión estatal CGTN, en un vuelo chárter fletado por el Gobierno chino que podría aterrizar en la tarde local de este sábado en la ciudad meridional de Shenzhen, sede de la compañía.



Meng expresó desde el vuelo su "agradecimiento" a China y al pueblo chino por su "ayuda y apoyo" para volver a casa, recoge la cadena en su página web.



"Sin una madre patria fuerte, no estaría hoy en libertad", dijo Meng, citada por la televisión.



Antes de volar, Meng indicó que, durante los últimos tres años, su vida había dado "un vuelco", y que aunque su detención la afectó "como madre, esposa y ejecutiva", también había supuesto "una experiencia incalculable".



"Nunca olvidaré todos los buenos deseos que he recibido de gente a lo largo de todo el mundo. Pero a mayor dificultad, mayor crecimiento", afirmó, según CGTN.



Su puesta en libertad -fue detenida en Canadá el 1 de diciembre de 2018 a petición de Estados Unidos, que pedía su extradición- coincide con el anuncio, por parte del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de la liberación de Michael Spavor y Michael Kovrig, los dos canadienses detenidos en China desde diciembre de 2018 en aparente represalia por el arresto de Meng.



Hasta el momento, China no se ha pronunciado sobre la liberación de los canadienses, y tan solo el portavoz del Ministerio de Exteriores Zhao Lijian se refirió escuetamente a través de la red social Sina Weibo sobre la puesta en libertad de Meng para darle la "bienvenida" a casa.



Medios chinos como el diario Global Times celebraron igualmente la puesta en libertad de Meng, pero tampoco se pronunciaron sobre la liberación de los dos canadienses detenidos en China anunciada por Trudeau.



Pekín siempre ha negado que las detenciones de estos dos ciudadanos tuvieran relación alguna con el caso Meng.

Medios chinos celebran liberación de Meng pero obvian citar a los canadienses

Medios chinos celebraron hoy la puesta en libertad este viernes de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en Canadá, pero no se pronunciaron sobre la liberación de los dos canadienses detenidos en China anunciada por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



"Es emocionante que Estados Unidos -país que había solicitado la extradición de Meng- y Canadá hayan llegado a un acuerdo para liberar a Meng. Es histórico, y podría ayudar a aliviar las fricciones en las relaciones entre Washington y Pekín", comentaron este sábado expertos citados por el rotativo local Global Times.



Canadá liberó a Meng el viernes tras llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para suspender el proceso judicial por fraude contra ella y la compañía china.



Meng fue detenida en Canadá el 1 de diciembre de 2018 y volverá a China hoy mismo, según Global Times.



El rotativo chino, que califica de "ilegal" todo el proceso contra Meng -hija de Ren Zhengfei, el fundador de Huawei-, cree detrás de la decisión estadounidense está "la creciente presión a la que se ha enfrentado Canadá", que ya sabía de las "consecuencias negativas irreparables" que causaría a los lazos entre Ottawa y Pekín.



"Canadá ha intentado persuadir a Estados Unidos para dejar a un lado este caso. Y la Administración del presidente Joe Biden ha evaluado las relaciones entre China y EE. UU., y ha entendido que era un paso necesario para mejorar las relaciones bilaterales", asegura otro experto citado por Global Times.



No obstante, ni la prensa local ni las autoridades han confirmado ni se han referido hasta el momento sobre la puesta en libertad de Michael Spavor y Michael Kovrig, quienes fueron detenidos en China a finales de 2018 en aparente represalia al arresto de Meng, aunque Pekín siempre ha negado que sus detenciones tuvieran relación alguna con el caso Meng.



Según el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, los "dos Michael", como se les conoce popularmente en el país norteamericano, fueron liberados por las autoridades chinas y se encuentran ya de camino hacia Canadá.



Este año, el sistema judicial chino había condenado por espionaje a estos dos ciudadanos.



Spavor, un empresario especializado en el comercio con Corea del Norte, fue sentenciado en agosto a 11 años de prisión. La sentencia de Kovrig todavía no se había hecho pública.