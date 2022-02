Messi perdió a su mejor hincha: Fallece anciano que anotaba todos sus goles en un cuaderno

24Horas.cl Tvn

07.02.2022

Este fin de semana el fútbol trasandino se puso de luto por la muerte del mejor hincha de Lionel Messi. Hablamos de don Hernán Mastrángelo, un adulto mayor que anotaba todos los goles del '10' en una libreta.

La historia del hombre de 100 años dio la vuelta al mundo luego de que su nieto, Julián Mastrángelo, lo viralizara a través de TikTok

Hernán intentaba no perderse ningún partido del astro argentino, y cuando no podía verlos, le preguntaba a Julián si Messi había anotado. Asimismo el joven contaba que Hernán no manejaba nada de tecnología, ni internet ni teléfono celular.

"Donde estaba Messi, ahí yo anotaba algo", decía en ese entonces don Hernán.

La noticia fue dada a conocer por su propio nieto, quien dijo a través de TikTok, "mi abuelo falleció hoy en la mañana, se fue muy tranquilo".

Su historia traspasó fronteras

Luego de que se hiciera viral el método de don Hernán, el 2021 fue el propio Messi que le dedicó un mensaje a su mejor hincha.

"Hola Hernán, obviamente me llegó tu historia. Me parece una locura, ni yo tengo los goles guardados de esa manera" le dijo el capitán de la albiceleste.

En un emotivo video, Julián grabó la reacción de su abuelo, quien le dijo "no me digas que es Messi", mientras se reía visiblemente emocionado.

"Llegamos a Messi, frente a frente. Eso no se hace todos los días.(...) Siempre te seguí, te seguiré y te seguiré hasta el final Messi", dijo entre lágrimas en esa ocasión don Hernán.

Ahora será su nieto quien se dedicará a completar la libreta que su abuelo no pudo terminar, según contó a través de su cuenta de Instagram.