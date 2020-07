México impulsa primer programa de eliminación de hepatitis C en América

En el Día Mundial contra la Hepatitis, se apuntó que el objetivo del programa es "prevenir nuevas infecciones, reducir la carga de la enfermedad y mortalidad por el virus de la hepatitis C (VHC) y las enfermedades asociadas, con un modelo centrado en las personas y sus comunidades".

Agencia EFE

28.07.2020

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud (SSa), informó este martes que impulsa el primer programa nacional de eliminación de la hepatitis C en América.



Con este programa, México espera cumplir la meta de eliminar la hepatitis C como problema de salud pública en el país para 2030, meta en la que se buscará reducir la incidencia de nuevos casos en un 90 % y la mortalidad en un 65 %.



En el Día Mundial contra la Hepatitis, se apuntó que el objetivo del programa es "prevenir nuevas infecciones, reducir la carga de la enfermedad y mortalidad por el virus de la hepatitis C (VHC) y las enfermedades asociadas, con un modelo centrado en las personas y sus comunidades".



En un comunicado, la SSa señaló que el citado programa aborda, entre otros puntos, la concienciación para población general y profesionales de la salud sobre las hepatitis virales, medidas de prevención y control.



El acceso a pruebas de detección y diagnóstico confirmatorio, así como exámenes de laboratorio de las personas detectadas.



Además de esquemas de tratamiento de vanguardia, con medicamentos de acción directa que ofrecen curación de la infección por VHC en más de 95 % de los casos con tratamientos de entre 8 y 12 semanas, con un enfoque de atención primaria a la salud.



También se vigilará el medicamento de rescate en caso de falla del primer esquema de tratamiento y las pruebas para corroborar la eliminación del VHC.

En la nota, la SSa señaló que por primera vez se cuenta con una plataforma de registro centrada en las personas para el programa nacional de eliminación de la hepatitis C, que permite dar un seguimiento integral a las personas, desde su tamizaje hasta su curación, sin importar si tiene o no seguridad social, facilitando así la vinculación a la atención y el seguimiento de cada persona.



En México, las enfermedades del hígado son la cuarta causa de muerte en el país, de las cuales 98 % se asocia con cirrosis y cáncer de hígado.



Se estima que alrededor de 600.000 personas en México viven con infección por el virus de la hepatitis C (VHC), de los cuales menos de 25 % conoce su diagnóstico y apenas 1 % recibe tratamiento.



Además, la infección por VHC rara vez se asocia con manifestaciones clínicas iniciales y en más del 70 % de los casos puede producir infección crónica y complicaciones como cirrosis y cáncer de hígado. EFE