México: Estado de Veracruz despenaliza el aborto

Agencia EFE

20.07.2021

El Congreso del oriental estado mexicano de Veracruz aprobó este martes reformas legales para despenalizar el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación, un hecho que fue celebrado por organizaciones feministas.



Con los cambios legales, Veracruz se convirtió en el cuarto estado del país que protege los derechos sexuales y reproductivos, además de la Ciudad de México, Oaxaca y, recientemente, Hidalgo.



Con 25 votos a favor, la mayoría de diputados del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y 13 en contra, se aprobó una reforma al Código Penal del Estado de Veracruz.



En medio de un cerco de activistas pro-vida y pro-aborto, los cambios legales señalan que ahora aquella mujer que aborte, por cualquier causa, antes de las 12 semanas de gestación no será sancionada con medidas educativas y de salud.



El Código Penal sancionaba con medidas educativas y de salud, sin prisión, el aborto. Excepto cuando se cometía en alguna de cinco causales: producto de violación, embarazo producto por inseminación artificial no consentida, riesgo de muerte de la madre, imprudencial o culposo y malformación.



A partir de ahora, la interrupción del embarazo en cualquiera de sus etapas, antes de las 12 semanas, no será castigado penalmente, ni siquiera con clases educativas o de salud.



La diputada de Morena Mónica Robles Barajas, autora de la propuesta, defendió el dictamen y afirmó que la despenalización del aborto es compatible con los mandamientos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Diversas organizaciones civiles y de defensa de los derechos de la mujer celebraron la reforma legal, pero advirtieron que el problema en Veracruz es que cuando una mujer abortaba antes de las 12 semanas, las autoridades ministeriales reclasificaban el delito y las acusaban formalmente de homicidio con penas de hasta 70 años.



La reforma aprobada también establece que si una mujer aborta luego de las 12 semanas de gestación, se impondrán de 15 días a 2 meses de tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas integrales de salud con respeto a sus derechos humanos.



Y se incluyó el delito de aborto forzado, en el cual se aplicará a quien interrumpa el embarazo de una mujer sin el consentimiento de ella, en cualquier momento de la gestación.



La asociación civil Equifonía, la cual logró la activación de dos alertas de género para Veracruz, aseguró que la reforma al Código Penal no está todavía acorde a las recomendaciones que se hacen al estado debido a la alerta por violencia de género.



Mientras que el Frente Nacional por la Familia Xalapa acusó a los diputados locales de Morena de privilegiar sus compromisos con “grupos radicales” que buscan la legalización del aborto en Veracruz en lugar de buscar acciones para garantizar la salud de los ciudadanos y el abasto de medicamentos.



Con la aprobación de esta reforma, Veracruz se convirtió en el cuarto estado mexicano en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación sin importar causa.



En el resto del país está permitida cuando hay una violación a la mujer y algunos estados tienen causales por viabilidad del feto, salud de la madre y pobreza extrema.



En Ciudad de México, donde el aborto es legal desde 2007, hasta 2020 se habían realizado 231.191 de ellos lo cual, según especialistas, ha incidido en la disminución de muertes maternas por esta causa.



Cada año en el mundo se producen alrededor de 25 millones de abortos inseguros, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)