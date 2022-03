"Mi papá ayudará a nuestros héroes": el estremecedor relato de niño ucraniano que huyó de la guerra

24Horas.cl Tvn

02.03.2022

Un estremecedor video de un niño entristecido luego de que su padre debiera quedarse en Kiev, para ayudar a la resistencia ante la invasión rusa, ha dado la vuelta al mundo.

En el registro, se aprecia al pequeño ucraniano —llamado Mark Goncharuk— llorando y diciendo que su papá "ayudará a nuestros héroes".

El pequeño, en el video difundido por múltiples agencias y medios internacionales, relata entre suspiros y con los ojos llenos de lágrimas que "dejamos a papá en Kiev. Papá venderá cosas y ayudará a nuestros héroes, nuestro ejército. Quizá incluso luche".

Todo fue filmado por una persona que los ayudó a trasladarlos, a quien Mark le agradeció porque creía que estaría días caminando.

Mark es uno de los miles de niños ucranianos que han escapado de la guerra dejando a sus padres atrás, luego de que estos fueran reclutados por el presidente Volodímir Zelenski para combatir a las tropas de Rusia.

'We left our dad in Kyiv': young Ukrainian boy in tears after fleeing capital. -The Guardian #Ukraine #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/GIDb3BtMbO