Michelle Bachelet advierte un "riesgo de regresión" en derechos de las mujeres a nivel mundial

25.02.2020

Durante su participación en el 25 aniversario de la Conferencia de la Mujer que se celebra en Beijing (China), la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, advirtió que actualmente los derechos de las mujeres están "siendo atacados desde muchos frentes", e incluso señaló que existe un riesgo de regresión en la materia.

A juicio de la ex Presidenta de la República, durante el último tiempo se han visto "retrocesos y el resurgimiento de narrativas contra la igualdad de género basadas en la discriminación de siglos". Dada esta situación, la ex Mandataria recalcó que este tipo de derechos "no son negociables" y que no están condicionados con "los vientos cambiantes de la política" de los estados.

En este marco, otra de las aristas abordadas por la personera de la ONU fue la de terminar con las "múltiples formas de discriminación" hacia las mujeres y además destacó avances a nivel mundial como la cantidad de parlamentarias que son electas en diversos países, aunque sostuvo que "todavía estamos lejos de la paridad".

Por último, declaró que "debemos resistir todos los desafíos a la afirmación ganada con tanto esfuerzo de lo que sabemos: que los derechos de las mujeres son derechos humanos, en su universalidad e indivisibilidad, y para todas las mujeres, en su diversidad plena y libre".