Migrantes intentan cruzar nadando desde Tijuana a EE.UU.

Agencia EFE

16.11.2021

Siete migrantes centroamericanos cruzaron de México a Estados Unidos por el mar de la ciudad mexicana de Tijuana pero fueron detenidos al momento, según informaron este martes las autoridades locales.

En la noche del lunes un grupo de migrantes se acercó al muro que divide a Tijuana, en el noroccidental estado de Baja California, y San Diego (EE.UU), según detalló la Dirección de Bomberos de Tijuana.



Aprovechando que la densa neblina bloqueaba la visibilidad, los migrantes intentaron cruzar de país por el agua.



No obstante, personal de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate (ENSAR) de la Secretaría de Marina mexicana identificaron a los migrantes y pidieron apoyo a otras instituciones, como el cuerpo de bomberos de Tijuana, con tal de detenerlos.



Tras un operativo de búsqueda en tierra y mar los migrantes no fueron encontrados del lado mexicano, pero minutos después agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informaron que los habían hallado a la orilla de la playa.



Este cruce se da cuando se cumple una semana de la reapertura de las fronteras entre México y Estados Unidos para actividades no esenciales.





Sin embargo, no se ha informado sobre el avance en atención a solicitudes de asilo por parte de los centenares de migrantes que se establecieron en los últimos meses en Tijuana y esperan una resolución de una corte estadounidense.



De forma extraoficial también se dio a conocer que la noche del lunes otro grupo de migrantes fue detenido en las inmediaciones de la Garita de Otay cuando trataba de llegar a Estados Unidos corriendo entre los vehículos que hacían fila de cruce.



Esa información fue compartida a través de videos en redes sociales en los que se observa que los migrantes son detenidos por agentes de la CBP, pero hasta el momento se ha informado oficialmente del tema desde el lado mexicano.





En días pasados, la Patrulla Fronteriza informó que un grupo de unas 70 personas intentó cruzar a nado desde Tijuana.



En total, la CBP tomó custodia de 36 ciudadanos mexicanos adultos, incluidas las 13 personas que fueron rescatadas por la Guardia Costera. Los demás regresaron a México y una mujer falleció.