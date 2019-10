Miles de personas piden la renuncia del presidente de Haití

24Horas.cl Tvn

14.10.2019

En un ambiente festivo y convocados por varios artistas, decenas de miles de personas se congregaron este domingo en Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente de Haití, Jovenel Moise. Ha sido la manifestación más multitudinaria y pacífica de las que se ha celebrado desde el inicio del movimiento antigubernamental, el pasado 16 de septiembre.

Vestidos de blanco, los manifestantes –entre los que había también familias con niños– marcharon siguiendo los camiones con música en los que iban los cantantes, entre ellos Izolan, Mathias y Ti Djo Zenny, todos ellos famosos en Haití. "Los artistas que dicen que no hacen política, es falso: si dicen que hacen música para la juventud más les valdría escuchar justamente a los jóvenes”, dijo Fernando Duclair, un opositor en referencia a los músicos que optaron por no plegarse al llamado.

Bajo el lema "lage pye'w” (renuncia), la marcha comenzó frente al Teatro Rex, en Champ de Mars, cerca del Palacio Nacional, y se dirigió a Pétion-Ville, sector acomodado en el sureste de Puerto Príncipe, a los pies del cerro donde se encuentra la residencia del presidente Moise. A diferencia de la gran mayoría de las protestas, esta vez la policía no usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

"La oposición somos todos”

"Hoy la oposición es toda la población: tiene hambre, no puede vivir, sus hijos no van a la escuela. Yo tengo para comer, pero no por eso voy a dejar de ver a quienes, al lado mío, no tienen nada”, dijo el rapero Izolan observando a la compacta multitud que rodeaba al carro. "Ya nadie quiere quedarse en casa, todos estamos hartos. El presidente debe hablarle al pueblo, no puede permanecer mudo. Hoy no puede uno guardar silencio”, agregó el cantante.

El detonante de las protestas fue el desabastecimiento de combustible que comenzó en agosto pasado, sumándose a otros factores de descontento de la población, como el desempleo, la inflación y la creciente inseguridad en Puerto Príncipe. El silencio del presidente Moise, que apenas se ha dirigido al país una vez desde el comienzo de la crisis, el pasado 25 de septiembre, cuando se difundió un discurso a las 2 a.m., ha enardecido aún más los ánimos.

Los partidos de oposición anunciaron la convocatoria de nuevas protestas. El martes está prevista una jornada de solidaridad con las víctimas de la "represión policial y gubernamental", según este nuevo calendario de movilización publicado por André Michel, portavoz del Sector Democrático y Popular. El miércoles se celebrará un funeral nacional por los "asesinados" durante las semanas de movilización y el jueves, se ha convocado un "levantamiento general de las masas populares y campesinas", coincidiendo con la fecha de la muerte del héroe de la independencia, Jean Jacques Dessalines.