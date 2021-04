Toque de queda en Mineápolis tras muerte de un afroamericano a manos de la Policía

Europa Press

13.04.2021

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ha declarado un toque de queda en la ciudad a raíz de los incidentes desatados tras la muerte del ciudadano afroamericano Daunte Wright a manos de una agente de la Policía.

Desde el lunes por la noche, a partir de las 19.00 horas (hora local), ha entrado en vigor el toque de queda, que se ha extendido hasta las 6.00 horas del martes. Esta medida se aplica después de que se declarase el estado de emergencia.

No obstante, cientos de personas han desafiado el toque de queda reuniéndose frente a la comisaría de Brooklyn Center exigiendo justicia ante el suceso mientras que la Policía ha disparado gases lacrimógenos balas de goma y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud, según el 'Star Tribune'.

Frente a los sucesos, el coronel de la Patrulla Estatal de Minnesota, Matt Langer, ha dicho que 40 personas han sido arrestadas durante los disturbios, según 'The Hill'.

"La angustia que estamos sufriendo no se puede traducir en violencia, destruyendo medios de vida, destruyendo negocios de propiedad local en los que nuestras comunidades han vertido su corazón y alma durante décadas", ha pedido el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, en una rueda de prensa, informa CNN.

"El desmoronamiento de los sacrificios que la gente ha hecho durante tanto tiempo, no puede, no será tolerado. Debemos buscar la paz esta noche", ha instado Frey.

También el alcalde de St. Paul, Melvin Carter, ha anunciado que imperará este mismo toque de queda en el municipio, mientras que el gobernador de Minesota, Tim Walz, ha declarado restricciones de movilidad en tres condados --Hennepin, Ramsey y Anoka--, uno de ellos donde fue asesinado Daunte Wright.

Por otro lado, el alcalde de la ciudad Brooklyn Center --donde murió Wright--, Mike Elliott, ha informado de que su oficina ha asumido la autoridad de mando del Departamento de Policía tras una votación en el consejo de la ciudad, mientras que también ha anunciado que el administrador del municipio, Curt Boganey, ha sido relevado de sus funciones.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se ha expresado sobre la muerte del ciudadano afroamericano a través de su cuenta de Twitter, donde ha asegurado que es necesario "reconstruir la confianza y garantizar la rendición de cuentas para que nadie esté por encima de la ley".

Today I’m thinking about Daunte Wright and his family — and the pain, anger, and trauma that Black America experiences every day. While we await a full investigation, we know what we need to do to move forward: rebuild trust and ensure accountability so no one is above the law. — President Biden (@POTUS) April 12, 2021

"Hoy estoy pensando en Daunte Wright y su familia, y en el dolor, la ira y el trauma que experimenta la América negra todos los días", ha escrito el mandatario, horas después de haber pedido calma y "esperar y ver lo que depara la investigación".

Daunte Wright murió a causa de una herida de bala y, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Hennepin, las circunstancias del suceso encajan con que se trate de un homicidio.

La agente de la Policía que mató este domingo en Mineápolis al joven afroamericano ha sido identificada como Kim Potter y habría confundido su pistola con el táser, según se desprende de la cámara que llevaba la propia policía, que grabó lo ocurrido. Se ha abierto una investigación por parte de la Oficina de Detención Criminal de Minesota.

Potter, con 26 años de experiencia en la Policía, ha presentado este martes dimisión a través de un comunicado en el que ha querido destacar que ha servido como agente de policía "lo mejor" que pudo y que llegada esta situación "lo mejor" para la comunidad, el departamento y sus compañeros, es "renunciar de inmediato".

"Espero que esto traiga algo de calma a la comunidad, pero creo que, en última instancia, la gente quiere justicia, quieren plena responsabilidad ante la ley. Por eso vamos a seguir trabajando", ha manifestado el alcalde Elliot, quien ha adelantado que el jefe de la Policía de Brooklyn Center, Tim Gannon también renunciará.

La muerte de Wright ha desatado protestas contra el racismo y la violencia policial, ya que en esa misma ciudad el año pasado murió el afroamericano George Floyd, ahogado durante una detención policial.