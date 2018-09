Ministro Ampuero se reúne con Ivanka Trump en medio de la Asamblea General de la ONU

24Horas.cl Tvn

26.09.2018

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, concretó este miércoles una reunión con Ivanka Trump, hija y asesora principal del mandatario estadounidense, Donald Trump.

El encuentro se gestó en medio de la 73° Asamblea General de Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). Según detalles dados a conocer por Diario Financiero, ambos conversaron sobre materias relacionadas con mujer y emprendimiento.

NOW: Foreign Minister @robertoampuero holds a working meeting with @IvankaTrump, as part of his participation in #UNGA pic.twitter.com/wz4qCBbse3