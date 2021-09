Ministro de Salud de Bolsonaro informa que dio positivo por coronavirus en medio de Asamblea General de la ONU

24Horas.cl Tvn

21.09.2021

El ministro de Salud del gobierno de Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga, informó a través de sus redes sociales que dio positivo por coronavirus.

En el mensaje indica: "Les hice saber a todos que hoy di positivo para #Covid19 Seré puesto en cuarentena en #USA, siguiendo todos los protocolos de salud y seguridad. Mientras tanto, el @minsaude (Ministerio de Salud) se mantendrá firma en las acciones para combatir la pandemia en Brasil".

La autoridad sudamericana ha estado participando en diversas actividades en torno a la Asamblea que se está celebrando en Nueva York. En la instancia se ha mantenido en contacto con el propio presidente Bolsonaro y también con delegaciones de distintos países. Incluso, en sus propias redes se ven publicaciones en las que está presente en reuniones sostenidas, por ejemplo, con autoridades británicas entre los que se encuentra el propio primer ministro Boris Johnson.

Em Nova York com o PR @jairbolsonaro, reunimos com o primeiro-ministro do Reino Unido, @BorisJohnson. Falei do avanço da vacinação e o controle da pandemia no 🇧🇷. Também tratamos sobre colaboração do NHS c/o #SUS e possibilidades de desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde pic.twitter.com/uX98UforWg