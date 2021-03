Ciudad de Mineápolis le pagará 27 millones de dólares a la familia de George Floyd por su muerte

Europa Press

El Ayuntamiento de Minneapolis indemnizará con 27 millones de dólares (unos 22 millones de euros) a la familia del ciudadano afroamericano George Floyd, muerto en mayo del año pasado tras una polémica intervención del agente de Policía, Derek Chauvin, quien ha sido esta semana acusado de homicidio en tercer grado.

En un comunicado emitido por las autoridades, el Ayuntamiento ha informado de que se ha aprobado por unanimidad el acuerdo alcanzado con la familia, después de que se presentara una demanda civil contra la ciudad. La decisión será ratificada en las próximas horas por el alcalde demócrata de Mineápolis, Jacob Frey.

La demanda civil contra la ciudad fue presentada el pasado mes de julio, alegando que la Policía de Mineápolis no sólo había violado los derechos de la victima, sino que no había capacitado adecuadamente a sus oficiales, ni despedido a aquellos que incumplieron las normas del departamento.

