Molnupiravir: Reino Unido es el primer país en aprobar la píldora contra el COVID-19

04.11.2021

El Reino Unido aprobó el uso y comercialización de la primera píldora que funciona como medicamento contra el COVID-19: el Molnupiravir, desarrollado por la farmacéutica Merck.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por su sigla original) recomendó que el medicamento se use lo antes posible después de una prueba de coronavirus positiva y dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas.

De esta forma, el país se convirtió en el primero en el mundo en aprobar una píldora oral antiviral COVID-19 potencialmente revolucionaria, desarrollada conjuntamente por Merck y Ridgeback Biotherapeutics.

El gobierno y el Servicio Nacional de Salud (NHS, por su sigla en inglés) confirmarán cómo se implementará ese tratamiento en los pacientes COVID-19

Merck afirmó que esperaba producir 10 millones de cursos del tratamiento para fines de este año, con al menos 20 millones que se fabricarán en 2022.

Sajiv Javid, ministro de Sanidad británico, destacó que el fármaco beneficiará a los pacientes que presenten una condición más compleja por el coronavirus.

BREAKING NEWS:



The UK has become the first country in the world to approve a COVID-19 antiviral - @MSDintheUK's #molnupiravir.



Great news from the @MHRAgovuk which will benefit the country's most vulnerable - we're now working at pace to deploy it to patients. pic.twitter.com/FCMRkMiUP9