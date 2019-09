Familia de momias de hace 500 años son descubiertas con piel, cabello y uñas "intactas"

24Horas.cl Tvn

29.09.2019

Una familia de momias de hace 500 años fue encontrada en Groenlandia, siendo caracterizadas por tener sus pieles, cabellos y uñas "intactas".

De acuerdo a lo informado por The Sun, las momias fueron halladas en 1972, pero los exámenes recientes le permitieron ser catalogadas como las "mejores conservadas" en toda América del Norte.

El medio aseguró que los análisis hechos por arqueólogos cifraron en cerca de 500 años la antigüedad de las momias, quienes habrían sido personas que vivieron cerca del año 1475.

Los investigadores hallaron dos niños y seis mujeres adultas, quienes presentaban diversas marcas en sus rostros.

El buen estado de conservación de las momias llamó la atención de los descubridores.

Pictured: Incredibly well-preserved mummies of a family of eight Inuits buried alive in Greenland 500 years ago https://t.co/86n3YieH7c