Morales gana las elecciones en Bolivia mientras la oposición denuncia un 'fraude'

25.10.2019

El presidente Evo Morales fue reelecto en la primera vuelta de las elecciones en Bolivia, según resultados oficiales difundidos este jueves tras un polémico escrutinio, mientras el opositor Carlos Mesa denunció un fraude, en medio de pedidos internacionales de ir a un balotaje.

Con el 99,99% de los votos escrutados, Morales ganó con el 47,07%, seguido por Mesa, que conseguió el 36,51%, de acuerdo con el resultado parcial pero irreversible que mostroba el sitio web del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La diferencia es así superior a los 10 puntos, requisito necesario para vencer en primera vuelta, e insuperable para Mesa.

"Ya ganamos en la primera vuelta", había dicho horas antes Morales, en el poder desde 2006 y camino a un cuarto mandato 2020-2025.

Mesa, que había denunciado irregularidades en el recuento de votos advirtiendo que no respetaría los resultados, denunció un "fraude", el mismo día que creó una alianza con partidos de derecha y líderes de centro para presionar por un balotaje.

"Estamos en un momento crucial de la historia, el [partido oficialista] MAS acaba de consumar el fraude con esa información oficial", dijo Mesa, de 66 años, en un video.

Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia recomendaron igualmente una segunda vuelta electoral entre Morales y Mesa, si la misión de observadores de la OEA no consigue verificar los resultados del primer turno. La Unión Europea se sumó a ese pedido.

Pero México y Venezuela saludaron el triunfo de Morales en las urnas. La cancillería de Caracas expresó "su profunda admiración por la victoria democrática del compañero presidente Evo Morales Ayma", mientras que México indicó que le deseaba "el mayor de los éxitos en su próxima gestión".

"Que se demuestre el fraude" -

En la tarde del jueves, el mandatario criticó el hecho de que la misión de observadores de la OEA se declarara a favor de realizar una segunda vuelta para dirimir la disputa, antes incluso del final del recuento oficial.

"No quiero creer que la misión de la OEA está con el golpe de Estado", señaló Morales, repitiendo la denuncia que formuló un día antes cuando equiparó la huelga y las protestas opositoras con un alzamiento en su contra.

El canciller boliviano, Diego Pary, también desacreditó el bloque regional al decir que "el informe emitido no recoge la información con la ecuanimidad que corresponde a una misión de esta naturaleza". Y destacó que el reporte "no tiene carácter vinculante".

La OEA aceptó realizar una auditoría del conteo de votos, solicitada por el gobierno, que aún no ha comenzado, y su secretario General, Luis Almagro, recomendó a Bolivia no dar resultados finales, hasta que no concluya el examen técnico.

Antes, Washington había advertido de "serias consecuencias" si no se respetan "los votos emitidos por el pueblo" boliviano.

Respecto a las denuncias de irregularidades, Morales pidió "que se demuestre el fraude".

