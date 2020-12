"Moriría por mi perro": hombre golpea a oso de 150 kilos para salvar a su pitbull

24Horas.cl Tvn

06.12.2020

El pasado miércoles 25 de noviembre, Kaleb Benham se encontraba jugando con su perro en California esperando el Día de Acción de Gracias, cuando de repente un oso atacó a su pitbull, por lo que no lo pensó dos veces y se enfrentó al animal salvaje.

Según relató Kaleb a medios estadounidenses, el residente del condado de Nevada se descuidó por un momento de "Buddy" y cuando lo encontró vio que un oso de más de 150 kilos lo tenía agarrado de la cabeza.

"Honestamente, lo único que se me ocurrió fue 'salvar a mi bebé'" dijo el hombre a los medios, por lo que no se lo pensó dos veces y se dirigió a atacar al animal salvaje mientras tenía tomado a su pitbull.

A man’s love for man’s best friend is a powerful force. Kaleb Benham from Grass Valley took on a 350 pound bear that was attacking his rescue dog, “Buddy.” Kaleb said he heard a growl the saw the bear dragging buddy “by his head.” So he tackled the bear and punched it pic.twitter.com/XAhTrS2AEC