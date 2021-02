Motor de avión con más de 200 pasajeros abordo se prende fuego al poco tiempo del despegue

24Horas.cl Tvn

20.02.2021

Un avión de United Airlines que viajaba a Honolulu sufrió el sábado una falla de motor poco después de su despegue del aeropuerto internacional de Denver en Estados Unidos y lanzó escombros durante su regreso a salvo a la pista de aterrizaje, dijo la Administración Federal de Aviación (FAA).

La aerolínea informó mediante un comunicado que no se reportaron heridos en el vuelo 328, que tenía 231 pasajeros y 10 tripulantes a bordo.

La policía de Broomfield, en el estado de Colorado, mostró fotos de restos dejados por el Boeing 777-200, pero no se reportaron de inmediato heridos o daños graves en tierra.

Las imágenes publicadas por el departamento de policía parecían mostrar grandes trozos de escombros, incluida la carcasa del motor del avión, esparcidos fuera de una casa y en un campo de césped.

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

Another photo of debris from a home off Elmwood in @broomfield. pic.twitter.com/VXEHEMpeDD — Broomfield Police (@BroomfieldPD) February 20, 2021

United Airlines Boeing 777 operating as flight 328 flying from Denver - Honolulu suffered a serious engine failure on takeoff.



It made an emergency landing and everyone is ok.



Check out these pieces of the engine falling from the sky... pic.twitter.com/3jBCEcNfd6 — Sudhakar America #StayHomeSaveLives (@turagasudhakar) February 20, 2021

Un video en las redes sociales mostró uno de los motores del avión envuelto en llamas.

A passenger on United 328 took this video of flames shooting out from the engine. Some people told me they said prayers and held their loved ones' hands as they looked out the window. Flight was on its way to Hawaii from Denver. Glad everyone onboard is safe #9News pic.twitter.com/c8TNYlugU2 — Marc Sallinger (@MarcSallinger) February 20, 2021

This is the moment United flight 328 landed in Denver after loosing an entire engine around 13000’ a few min after takeoff.

Because of the skill, calm and training of this crew, TWO HUNDRED THIRTY ONE souls are going home! 👏

231 Souls. Remarkable. pic.twitter.com/3Y5o77Q9Xh — Chad Anderson (@1legchad) February 20, 2021

La FAA (por sus siglas en inglés) dijo que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigará el incidente del vuelo 328 de United.

Con información de Reuters