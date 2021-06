Muere ahogado uno de los magnates del bitcoin: no tiene descendientes para heredar fortuna

24Horas.cl Tvn

30.06.2021

Uno de los pioneros en el mercado de bitcoins, Mircea Popescu, falleció ahogado a los 41 años tras ser arrastrado por la corriente mientras nadaba en una playa de Costa Rica.

Popescu era un magnate del bitcoin y no tiene descendientes que puedan heredar su fortuna en criptomonedas. Además, si no decidió el destino de sus activos digitales y dejó las claves, podrían quedar fuera del alcalde de sus posibles herederos.

Mircea Popescu, Believed To Be One Of The Largest #bitcoin Holders, Dead At 41 #Culture #MirceaPopescu #philosophy #obituary https://t.co/sHhvWFxrxL pic.twitter.com/EmWxYiPxcW