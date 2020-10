Muere de coronavirus influencer que no creía en la enfermedad

“Yo era uno que pensaba que el COVID no existía ... hasta que me enfermé”, contó el hombre a sus seguidores, antes de morir.

24horas tvn

20.10.2020

El pasado 16 de octubre falleció Dmitry Stuzhuk, un influencer ucraniano de 33 años quien aseguraba que el coronavirus no existía.

El hombre viajó a Turquía de vacaciones, lugar donde se habría contagiado, según se explayó en su cuenta de Instagram.

Antes de fallecer, el hombre reconoció a todos sus seguidores que él era “uno de los que pensaba que el COVID no existe, hasta que me enfermé”.

Dmitry aseguró en sus redes sociales que se sintió mal al segundo día de viaje, señalando que se despertó a mitad de la noche “porque mi cuello se había hinchado y me costaba respirar”.

Explicó que pensaba que era un simple resfrío, sin embargo al regresar a Ucrania, su PCR dio positivo y fue trasladado a un hospital ya que tenía problemas para respirar.

Tras pasar unos días en el hospital, Stuzhuk fue enviado a su casa para que continuara el tratamiento allá con un respirador.

El influencer finalmente falleció a los pocos días por problemas cardiovasculares derivados del coronavirus.

La noticia fue dada a conocer por su ex pareja y madre de sus hijos, quien escribió: “Dima ya no está con nosotros. Su corazón no podía soportar”.