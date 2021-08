Muere de COVID-19 uno de los mayores antivacunas del Reino Unido

24Horas.cl Tvn

08.08.2021

Uno de los mayores antivacunas del Reino Unido murió de COVID-19 a los 56 años de edad. El hombre no presentaba ninguna enfermedad de base.

Se trata de David Parker, quien era gerente del Club Louis en Catterick Garrison en North Yorkshire. “Con enorme pesar tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro jefe, David Parker. Estaba siendo tratado por los efectos de COVID-19 en el Hospital Darlington Memorial, pero perdió su lucha esta tarde”, informaron desde el recinto.

El británico frecuentemente utilizaba sus redes sociales para mostrar su desconfianza por la vacunas contra el coronavirus.

Tras su fallecimiento, la familia de Parker ha hecho un llamado para que la gente deje las dudas de lado y se vacune contra el COVID-19.

“Su familia está devastada, eran muy cercanos y se amaban mucho. Pero a pesar de su terrible pérdida, les gustaría que se supiera que están animando a todos a que se vacunen porque no quieren que otros sufran como ahora”, dijo un amigo de David, Steve Wignall, a The Sun.

“David no creía en la vacunación y no la quería, era por desconfianza hacia la élite, francamente, y no podíamos cambiar de opinión”, sentenció.