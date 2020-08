Muere hermano de Donald Trump a los 72 años

24Horas.cl Tvn

15.08.2020

Este sábado, se confirmó el fallecimiento de Robert Trump, el hermano del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump a los 72 años.

El propio mandatario anunció la noticia a través de un comunicado según CNN, en donde indicó que "con gran pesar comparto que mi maravilloso hermano, Robert, falleció pacíficamente esta noche".

Asimismo, el jefe de estado señaló que Robert, "no solo era mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz".

El propio hijo del Presidente estadounidense, Eric Trump compartió a través de su cuenta de Twitter un mensaje en donde recordaba a su tío cómo "un hombre increíble, fuerte, amable y leal hasta la médula. Cualquiera que lo encontrara sintió su calor de inmediato. Toda nuestra familia lo extrañará profundamente".

Robert Trump was an incredible man - strong, kind and loyal to the core. Anyone who encountered him felt his warmth immediately. He will be deeply missed by our entire family.