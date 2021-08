Muere multimillonario y deja fuera de la herencia a su familia para darle todo a su amante

24Horas.cl Tvn

05.08.2021

Richard Robinson es el nombre del multimillonario quien falleció a los 84 años de edad y mediante un testamento dejó una fortuna de 1.200 millones de dólares a su amante. Su familia quedó fuera de la herencia.

El hombre era dueño de la editorial Scholastic responsable de series de televisión populares como Harry Potter y Los Juegos del Hambre. Falleció de forma repentina y su testamento sorprendió a todos. Ni su ex mujer y sus dos hijos y tampoco sus hermanos fueron contemplados para recibir la herencia. En lugar de ellos, quedó una mujer de 54 años con el dinero. Alguien de quien ni tenían información.

