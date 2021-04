Muere uno de los policías heridos luego que automóvil embistiera barricada de seguridad en el Capitolio

Agencia EFE

02.04.2021

Un vehículo embistió este viernes una barricada de seguridad en el Capitolio de Estados Unidos y atropelló a dos agentes de policía, uno de los cuales murió al igual que el asaltante, confirmó Yogananda Pittman, jefa interina de la Policía del Capitolio.



El atacante, del que no se han dado detalles y falleció poco después en un hospital de Washington, fue disparado por las agentes tras salir del vehículo y esgrimir un cuchillo de manera "agresiva" contra ellos, precisó Pittman en rueda de prensa en el Capitolio.

"Las autoridades han afirmado que la amenaza de seguridad ya ha concluido y que el suceso "parece" no tener relación con un acto terrorista.



"La Policía del Capitolio de EE.UU. ha respondido a una zona de acceso en la Avenida Independencia por informaciones de que alguien embistió con su vehículo a dos agentes. El sospechoso está en custodia. Ambos agentes están heridos. Los tres han sido transportados al hospital", indicó la policía del Congreso en un mensaje en Twitter a las 13.38 hora local (17.38 GMT).



Minutos antes, había enviado un mensaje a las oficinas de los congresistas en el que alertaba de "una amenaza de seguridad externa".



El Congreso se encuentra en receso por las vacaciones de Semana Santa, por lo que los legisladores y senadores no se encuentran en su interior.



El Capitolio de EE.UU. permanece blindado desde el asalto ocurrido el pasado 6 de enero por una turba de seguidores del expresidente Donald Trump, que dejó cinco muertos, aunque hace dos semanas se habían retirado parcialmente algunos de las vallas de seguridad.

