Mujer logró defenderse de violadores pero tiraron a su hijo al río como venganza

Belen Dupre Ramirez

25.01.2019

Hace algunos días Nadia Müller compartió en sus redes sociales un hecho traumático que en el cual fue víctima y consternó a todos en redes sociales.

La joven madre de 23 años, iba en bicicleta junto a su hijo de dos años, cuando fue sorprendida por dos sujetos, quienes la obligaron a trasladarse a un lugar lleno de árboles para intentar violarla.

"Hoy me tocó vivir una situación horrible junto a mi hijo", comienza el relato y continua diciendo que de vuelta de vacunar al menor: “Me aparecieron dos tipos en moto, me amenazaban con que no mirara ni hiciera nada que llamara la atención porque iban a matar a mi hijo”.

En ese momento, según narra, los hombres comenzaron a abusar de ella, sin embargo la mujer se defendió de los ataques: “Intentó sacarme la remera, me rompió uno de los breteles, como no podía porque yo estaba luchando, me tiró al piso y me pedía todo el tiempo que no le mirara la cara. Se sentó arriba de mí, me bloqueó las piernas y sacó una especie de cable y me empezó a ahorcar".

“Sólo podía mirar a mi hijo que lloraba. Con el arma intentaron romperme el pantalón, pero no pudo terminar de sacármelo, no pudo cumplir con su objetivo de violarme”, agregó en su relato.

Gracias a su resistencia, los hombres no pudieron concretar el ataque, por lo que le dijeron: . “Ya que no podemos hacerte nada, mirá lo que le hacemos a tu hijo”.En ese momento lanzaron al menor al río. La mujer asegura que pudo rescatarlo con vida: .“Mi hijo me abrazó muy fuerte y me dijo: ‘Mamá, te amo’”.

Duro relato de madre que logra defenderse de violadores pero tiraron a su hijo al río como venganza Duro relato de madre que logra defenderse de violadores pero tiraron a su hijo al río como venganza Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen VER MÁS VIDEOS









El registro no ha dejado a nadie indiferente y el video de inmediato comenzó a viralizarse sumando miles de reproducciones.