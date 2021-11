Mujer ahorra el 90% de su sueldo y se compra dos departamentos después de nueve años

Junto a su pareja, lograron ese nivel de ahorro pese a tener dos hijos y además da consejos de cómo evitar gastar mucho dinero, aunque aclara que "no es para cualquiera".

24Horas.cl Tvn

05.11.2021

Wang Shenai es una mujer china de 32 años, quien ha llamado la atención de los medios internacionales en los últimos días luego de afirmar que, tras ahorrar el 90% de su sueldo por nueve años, ha logrado comprarse dos departamentos.

Shenai dio una extensa entrevista en el programa Talk to Her de la plataforma Tencent, donde contó algunos de sus secretos para poder gastar poco dinero y así conseguir ser dueña de propiedades, el que es un sueño de muchos alrededor del mundo.

Por ejemplo, aclaró que el esfuerzo no lo hizo sola, sino que también con su marido, incluso a pesar de que ambos son padres de dos niños.

No obstante, afirmó que la crianza austera que le dio su madre, en un contexto de pobreza, la instó a cuidar cada peso, lo que hizo desde que comenzó a trabajar.

Es así como también señaló que los muebles de sus casa son todos de segunda mano o recogidos de la calle, mientras que afirmó que en uno de los ítemes que sí gasta es en ropa interior, con un presupuesto cercano a los 15 dólares anuales (unos 12.500 pesos chilenos), dado que "no es una buena idea tener ropa interior usada por otras personas".

La ropa de su familia, en tanto, fue adquirida solo gracias a donaciones de amigos, sin contar que no destina dinero a vacaciones o salidas a comer, afirmando que ahorrar le da una "sensación de seguridad" que desaparece cuando gasta.

"Creo que es importante que las mujeres compren propiedades. Todas deberían hacerlo, no importa cuán grande o pequeño sea. Cuando una mujer encuentra problemas en la sociedad, su casa es donde puede refugiarse", aseguró, aunque añadió que no intenta convencer a nadie con su estilo de vida, afirmando que "no es para cualquiera".