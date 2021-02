Mujer apuñala a chofer de bus que la obligó a usar mascarilla

24Horas.cl Tvn

12.02.2021

Una mujer apuñaló al chofer de un bus que la increpó por no usar mascarilla, hecho que ocurrió en el transporte público de Bariloche, Argentina.

Se trata de T.O., de 37 años, quien fue grabada por las cámaras de seguridad del vehículo en el momento en que reaccionó violentamente ante la petición del trabajador.

Asimismo, la aludida insultó en reiteradas ocasiones a la víctima previo al ataque con una navaja.

Medios trasandinos informaron que la aludida fue detenida por las autoridades, ante las cuales reconoció lo hecho pero indicó que atacó al conductor por un supuesto hecho de violencia previo.

"Tuve un intercambio de palabras con el colectivero y no entendí para qué se levantó, creí que iba a golpearme. No estuve bien, mi reacción fue mala y no quiero ser golpeada de nuevo por un hombre", dijo.

Cabe señalar que la detenida ya había sido condenada en 2020 luego de protagonizar una serie de hechos de violencia.