Mujer arriesga 20 años de cárcel por probar helado y devolverlo al congelador en un supermercado

24Horas.cl Tvn

05.07.2019

Una mujer arriesga hasta 20 años de cárcel y el pago de una millonaria suma por lo que para ella fue una simple travesura.

La joven que está siendo ampliamente buscada por la policía se grabó en un supermercado Walmart en Texas mientras "lamía" un helado de medio galón sabor "Tin Roof" y luego lo volvía a guardar en el refrigerador.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS