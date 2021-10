Mujer canadiense se salva por centímetros de que un meteorito cayera sobre su cabeza

© The New York Times

15.10.2021

Para no creer, una mujer canadiense se salvó de ser golpeada por un meteorito en en la cabeza, la roca atravesó el techo de su casa y cayó en su almohada.

Ruth Hamilton no entendía qué había sucedido, en la noche fue despertada por los ladridos de su mascota abruptamente, por lo que se levantó encendió la luz y ahí se llevó la sorpresa: un meteorito se encontraba en su cama.

La mujer creyó que un árbol había caído sobre su casa, llamó a la policía y informó los hechos.

La señora Hamilton no logró dormir en la noche, notó que la roca aún estaba caliente por lo que informó a los investigadores de la Universidad de Western Ontario, donde un especialista le confirmó que se trataba de un meteorito, consignó The New York Times.

"Mis nietas pueden decir que su abuela casi muere en su cama por un meteorito", indicó al medio señalado.

La roca pesa 2.8 libras y pasó al costado de la cabeza de la Sra, Hamilton mientras ella dormía.