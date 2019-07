Mujer con diabetes le amputaron la pierna equivocada

Los médicos no supieron cómo explicarles el brutal error y la familia tomó acciones legales.

Una mujer de 66 años, en Argentina, que sufría diabetes, debía someterse a una amputación de pierna, sin embargo los cirujanos se confundieron y le cortaron la otra.

Según El Clarín, la víctima identificada como Magdalena, ya había sufrido la amputación de su pie por la misma enfermedad, la cual no tuvo resultados positivos, por lo que debieron extender la amputación hasta la rodilla, sin embargo todo salió mal.

La mujer al despertar de la anestesia, se dio cuenta que la pierna que le habían amputado era la sana, por lo que deberá volver al quirófano para que le corten la pierna correcta.

"El médico estaba muy nervioso, no sabía qué decirme. El doctor es de apellido Cardozo (Gonzalo). No tenía palabras. Justo llegan dos amigas mías, ellas escucharon la discusión, pero no sabía qué decirme...", dijo su hija Mayra a TN, quien aseguró además que la familia ya tomó acciones legales.

Y agregó: "Es el mismo médico que le había amputado el dedo de la pierna afectada. El pie estaba vendado, había que sacarle esa protección y proceder en esa misma pierna. Tuvimos que llamar a la policía porque no nos daban la historia clínica".

La causa ya está siendo investigada como "lesiones culposas" luego que Mayra realizara la denuncia a la Fiscalía.