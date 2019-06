Mujer de 75 años vive dramático rescate aéreo: La camilla comenzó a girar sin control

24Horas.cl TVN

05.06.2019

Un dramático rescate vivió una mujer de 75 años en Estados Unidos luego que la camilla en que era transportada comenzará a girar sin control mientras era sacada en un helicóptero.

De acuerdo al reporte de Fox 10 Phoenix, los hechos ocurrieron el martes pasado en las Phoenix Mountains donde la mujer se accidentó durante una caminata por el parque natural.

En las imágenes, divulgadas por el citado medio, se observa cómo un helicóptero sube la camilla de rescate con la mujer. Sin embargo, de repente la camilla empieza a girar sin control.

Ante la situación, los bomberos tratan de evitar que la camilla siga girando, pero sin resultados, alejándose finalmente la aeronave del lugar.

Las imágenes se viralizaron y surgieron cuestionamientos sobre el actuar de los equipos de emegencia.

Durante una conferencia las autoridades informaron que una cuerda que ayudaría a prevenir el giro de la camilla no lo impidió, y que el fenómeno era "conocido" y que "estaban preparados para afrontarlo".

Además, precisaron que la mujer solo sufrió mareos y naúseas tras el episodio.

