"Me confundieron con otra persona": Mujer presenta demanda tras ser brutalmente agredida por policías

28.07.2021

Una mujer, que fue agredida por policías en Cárdenas, Tabasco de México, presentó una demanda durante la jornada del pasado lunes ante la Fiscalía General del Estado con el fin de exigir justicia.

Laurenis Ricardez mencionó que tras ir al centro de la ciudad a realizar una compra el pasado 12 de julio y posteriormente tomar unas cervezas en un sitio cercano, fue detenida y golpeada por los efectivos policiales. Los videos de la agresión quedaron registrados mediante redes sociales.

PRECAUCIÓN CON LAS IMÁGENES PORQUE PUEDEN HERIR ALGUNAS SENSIBILIDADES

En @50mas1Tab y @50mas1Mx reprobamos el abuso de poder de la policía de Cárdenas y exigimos que se investigue esta tortura. Las imágenes captadas en Cárdenas Tabasco son escandalosas. #PoliciaGolpeadorTab#AltoalaViolenciadeMujeres pic.twitter.com/BLD06QJMJh — Liliana Madrigal (@LILIANAMADRIGAM) July 23, 2021

Según informó el portal El Heraldo de Tabasco, la afectada señaló que: "Me comenzaron a quitar la bolsa, me la rompieron, no sé qué buscaban, la verdad no sé si es que me confundieron con otra persona, y luego me empezaron a agredir, a golpear y a estar ´patoteando´ la cara, todo".

La mujer de 30 años de edad, indicó que la llevaron detenida de forma temporal y la siguieron golpeando hasta que perdió el conocimiento. Concluyó indicando que cuando despertó le interpusieron una multa y le pidieron dinero, extorsionando para que pudiera salir.

En tanto, los efectivos policiales, de momento, fueron retirados de su cargo por haber violado el articulo 74 de policía y gobierno de Cárdenas Tabasco.

#Entérate | La mañana de hoy lunes 26 de julio, una mujer de 30 años de nombre Laureniz "N" originaria del poblado C10 de Cárdenas, presentó ante la @FGETabasco una denuncia antes los actos de violencia que recibió por elementos de policías



Síguenos: https://t.co/zgHbwEhSmO pic.twitter.com/6TzUGQ0mKl — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) July 26, 2021