Mujer dio a luz sin saber que estaba embarazada: "A los 10 minutos ya tenía a la bebé en brazos"

"Cuando me hacen la ecografía me dicen que tenía un embarazo muy avanzado y yo no caía. Pensaba cómo, si no tenía panza, ni síntomas, si siempre había estado bien", contó la joven.

17.08.2021

Una increíble historia se ha viralizado por distintos portales de Argentina, luego de que una joven cordobesa revelara que dio a luz sin saber que se encontraba embarazada.

Según contó a El Periódico la diseñadora gráfica, Valentina Prata, "ese martes fui a trabajar y como a las 3 de la tarde le avisé a mi pareja que no estaba bien, que me viniera a buscar. Llegando a casa pensaba que eran dolores normales de toda mujer, pero no. Me empecé a sentir muy mal, así que llamamos al servicio de emergencias y a la media hora ya estaba en el sanatorio”.

Tras ello, Prata cuenta que en el centro asistencial le hicieron una ecografía la cual confirmaba un embarazo de 38 semanas. “Sentí un corazón que latía, pero no tuve tiempo de nada. A los 10 minutos estaba en la sala de parto y en otros 10 minutos ya la tenía en brazos a mi hija”, detalló.

Valentina también cuenta que ese día "yo estaba en la cama con muchos dolores, creía que menstruales, pero eran contracciones".

"La doctora que vino a mi casa me empezó a tocar y me preguntó de cuántos meses estaba. Le dije que no estaba embarazada, pero ella me dijo que le parecía que sí. Entonces nos fuimos volando al sanatorio. Cuando me hacen la ecografía me dicen que tenía un embarazo muy avanzado y yo no caía. Pensaba cómo, si no tenía panza, ni síntomas, si siempre había estado bien”, agregó.

Por su parte, su pareja que vive en la localidad de San Francisco, el licenciado en psicología acompañante terapéutico y fotógrafo, Gonzalo Contreras, contó que sospechó del embarazo de Valentina, pero que nunca estuvo seguro de ello.

"A lo largo de estos meses me di cuenta de que ella no tenía su período pero, como es irregular y estuvo sin menstruación varios meses, entonces pensé que era normal. Por otro lado, nunca sintió náuseas, ni estuvo asqueada por algo, más bien todo lo contrario. Nosotros hicimos vida normal durante todos estos meses. Y como ella nunca presentó un síntoma que fuera muy notorio, nunca lo sospechamos”, reveló.

Tras este inesperado parto, Valentina y Gustavo se conviritieron en padres de Fiorella, quien nació el 3 de agosto a las 17:30 horas, la cual pesó poco más de tres kilos.