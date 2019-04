Mujer fue rapada y golpeada por no querer bailarle a su esposo y amigos

La víctima dijo que el sujeto "me rapó el pelo y lo quemó" luego de que la desnnudó frente a otras personas.

24Horas.cl Tvn

09.04.2019

Como Asma Aziz fue identificada la mujer paquistaní que denunció a su esposo de haberla rapado y maltratado luego de que se negara a querer bailarle a su esposo y amigos.

De acuerdo a lo detallado por Clarín, la propia aludida publicó imágenes en redes sociales en donde daba cuenta de los hechos, ocurridos en medio de una fiesta.

Si bien la pareja de la mujer descartó lo sucedido, Asma prosiguió y enfatizó que "él me pega, me encierra y me bloquea los teléfonos".

"Me quitó la ropa frente a los empleados. Ellos me agarraron mientras él me rapó el pelo y lo quemó. Mi ropa tenía sangre", complementó.

Autoridades de Derechos Humanos, como la ONG Amnistía Internacional consideró necesario “un cambio sistémico“ ante el aumento de casos de violencia hacia las mujeres.