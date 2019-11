Mujer golpea fuertemente a su hijo tras enterarse que era infiel a su nuera

El video rápidamente se viralizó donde se ve a la madre gritándole "tiene una amante ¿por eso has dejado a mis nietas y su madre? Vergüenza me da tener este tipo de hijos".

19.11.2019

Hace un par de días comenzó a viralizarse un video registrado en Perú, donde se ve cómo una mujer golpea a su hijo luego de enterarse que estaba siendo infiel a su nuera.

Tal como informa el medio local Atv, el hecho fue captado cerca de la Plaza de Armas de Sullana, en Piura, el cual se originó luego que la madre viera al hombre caminar muy cariñosamente de la mano de otra mujer.

En ese momento no dudó en acercarse a él para golpearlo y retarlo: “Tiene una amante, ¿por eso has dejado a mis nietas y a su madre?. Vergüenza me da tener este tipo de hijos”.