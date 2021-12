Mujer lanza tetera con agua hirviendo a nuera tras discutir por labores domésticas

24horas tvn

29.12.2021

Una mujer resultó con graves quemaduras en su rostro y cuerpo, luego de que su suegra le tirara una tetera de agua caliente.

El episodio de violencia intrafamiliar ocurrió el 25 de noviembre pasado, en la provincia de San Juan, Argentina, cuando la víctima de 31 años se negó a realizar labores domésticas, motivo por el cual su suegra, le lanzó el agua caliente.

“Me tenía de empleada, quería que hiciera las cosas de la casa. Y como ese día no quise, empezó la discusión. Le dije que lo hiciera ella y ahí agarró una tetera y me la tiró encima”, relató la joven al Diario Cuyo.

Tras el ataque, la mujer quedó con quemaduras en su cara, cuello, brazo y pecho, por lo que estuvo internada durante una semana.

En tanto, fue el padre de la víctima quien denunció el hecho ante la policía, ya que fueron sus nietos de 6 y 11 años, quienes contaron todo lo ocurrido, ya que presenciaron el ataque.

"Estuve 8 días internada en el Hospital Marcial Quiroga porque me quemó parte de la cara, cuello, brazo y pecho. Tengo quemaduras de segundo y tercer grado, se me salió toda la piel. Después me enteré que ella me había puesto la denuncia a mí, porque cuando agarró la tetera se quemó la mano. Además la golpee", relató la víctima.