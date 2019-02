Mujer llamó a la Policía para denunciar haber recibido azúcar en vez de cocaína

24Horas.cl TVN

26.02.2019

Una mujer en Irlanda del Norte, llamó al departamento de policía de Craigavon para denunciar que había sido estafada por un dealer: Compró cocaína pero recibió azúcar.

"Pagué más de 200 euros (cerca de 150 mil pesos chilenos) y obtuve azúcar morena en vez de cocaína", contó la mujer. Pese al llamado, no quiso formalizar la denuncia por el miedo finalmente de ser ella la arrestada por estar haciendo una transacción ilegal.

Sin embargo llamó tanto la atención de la institución que decidieron publicar la anécdota por medio de sus redes sociales y aprovecharon la instancia para decir que no confíen en los dealers porque "no se preocupan de nada más que no sea llenarse los bolsillos".