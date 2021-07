Mujer mató a su esposo con agua hirviendo tras enterarse que habría abusado de sus hijos

24Horas.cl Tvn

13.07.2021

Corinna Smith de 59 años fue condenada a cadena perpetua en la ciudad de Gran Bretaña, tras asesinar a su esposo con agua hirviendo luego de que sus dos hijos confesaran que el hombre había abusado de ellos en reiteradas ocasiones cuando eran pequeños.

El caso sucedió en julio del 2020 en Cheshire y el juicio se realizó hace dos semanas en donde fue sentenciada a cadena perpetua con una pena mínima de 12 años para solicitar la libertad condicional.

Según informó El Clarín, en el juicio la mujer confesó que mezcló agua hirviendo con tres bolsas de azúcar para verterlo en el cuerpo de su marido de 80 años mientras dormía. Tras cometer el hecho la mujer fue hasta la casa de su vecino donde contó lo que había ocurrido señalando que, "lo lastimé mucho, creo que lo maté".

Al llegar la policía al lugar el hombre fue llevado al hospital con un 36% de su cuerpo quemado, sin embargo tras un mes de hospitalización el hombre falleció debido a las gravedad de las heridas.

Un día antes de cometer el crimen, su hija le contó que el hombre había abusado sexualmente de ella y su hermano durante muchos años, lo que la llevó a atacar a su marido.

Sin embargo, no se han podido comprobar los abusos ya que su hijo de 25 años se suicidó y nunca realizaron el denuncio. El juez que se encargó del caso señaló que,"matar a su marido le quitó la oportunidad de probar las acusaciones".

JAILED | Corinna Smith has been sentenced to life imprisonment and told she will serve a minimum of 12 years in prison for murdering her husband. The 56-year-old poured boiling water, laced with sugar, over him while he slept at his home in #Neston 👉 https://t.co/gqIZMCy2po pic.twitter.com/3CAlu778oo