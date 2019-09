Mujer muere tras consumir batidos de proteínas para perder peso

24Horas.cl Tvn

Meegan Hefford, una mujer de 25 años, se obsesionó con bajar de peso tras su segundo embarazo y comenzó a tomar batidos de proteínas, los que finalmente terminaron con su vida.

"Pasaba los fines de semana y las noches en su gimnasio, y siempre charlaba sobre su nueva rutina", contó Michelle White madre de la joven, al Daily Mirror, quien asegura que empezó tras su primer embarazo a los 18 años.

"Se casó con su pareja Michael, poco después nació Alexa y Meegan se metió en el columpio de las cosas como una nueva mamá. Solo vivía a la vuelta de la esquina, así que yo estaba feliz de ver al bebé mientras ella regresaba al gimnasio", relató White.

"Incluso la acompañé al gimnasio para verla en acción y me sorprendió su capacidad para levantar pesas. Parecía que ella tenía la vida perfecta", aseguró la madre.

Sin embargo destaca un punto de quiebre con la llegada de su segundo hijo Liam, ya que la joven padeció depresión post parto paralizante, por lo que Meagan tuvo que ir a un médico quien le recetó medicamentos que la hicieron subir de peso.

"Ella siempre había sido delgada y odiaba ser más grande, por lo que decidió volver al gimnasio", contó su madre y agregó: "Cuando bajó las libras que subió, su confianza se disparó" y asegura que no fue suficiente para ella.

"En unos pocos meses, su amor por el buen estado físico se convirtió en una obsesión por su imagen corporal. Si yo no estaba libre para cuidar a los niños y Michael estaba trabajando, ella se aterraba", continuó, "No estaba satisfecha a menos que pudiera entrenar dos horas todos los días".

"Sus comidas eran siempre las mismas: pollo, carnes rojas y claras de huevo, a veces con verduras al vapor al lado, y siempre un batido de proteínas para beber", especificó la mujer.

"Una mañana, cuando fui a verla a ella y a los niños, noté que sus manos temblaban mientras tomaba otro batido de proteínas con sus suplementos para el fisiculturismo", explicó la mujer asegurando que en ese entonces todo comenzó a cambiar.

"Unos días después, ella vino y me dijo que se sentía agotada", dijo White, por lo que le dijo que lo mejor era que descansara:. "Afortunadamente, estuvo de acuerdo y no fue al gimnasio al día siguiente, optando por relajarse en el sofá, algo que no la había visto hacer en meses", contó.

Dos días después, cuando White llevaba a los niños a un campamento para que Meagan pudiera descansar, recibió un llamado de los paramédicos, quienes aseguraron que encontraron a la joven inconsciente en el departamento.

A los días los médicos declararon que Meagan tenía muerte cerebral.

Según explicaron los expertos, los batidos de proteínas le habrían causado un trastorno del ciclo de la urea, que provocó una acumulación de amoniaco en su sangre, lo que derivó en la muerte de la joven.