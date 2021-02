Mujer murió tras contraer ébola en el Congo: OMS calificó el caso como un hecho "no inusual"

Agencia Reuters

08.02.2021

Una mujer contrajo ébola y murió, en un nuevo caso del virus detectado en el este de la República Democrática del Congo, cerca de la ciudad de Butembo, dijo el domingo el Ministerio de Salud.

La mujer fue encontrada con síntomas del virus en la ciudad de Biena el 1 de febrero y murió en el hospital de Butembo el 3 de febrero.

Estaba casada con un hombre que había contraído el virus en un brote anterior. No estaba claro si el caso marca el inicio de un nuevo brote o si representa un resurgimiento manejable de un brote en la región que mató a más de 2.200 personas entre 2018 y 2020, la segunda cantidad más alta en la historia de la enfermedad.

"El equipo de respuesta provincial ya está trabajando arduamente. Será apoyado por el equipo de respuesta nacional que visitará Butembo en breve", dijo el ministerio en un comunicado.

A new #Ebola case has been detected in #Butembo #DRC, one of the epicentres of the previous outbreak in eastern DRC. @WHO epidemiologists are on ground supporting @MinSanteRDC's investigation. More than 70 contacts have already been tracked.



